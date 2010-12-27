Молодой мужчина спрыгнул с Гренадерского моста

В субботу, 28 апреля 18-летний юноша спрыгнул с Гренадерского моста. На парапете нашли документы и личные вещи молодого человека.

В субботу, 28 апреля с Гренадерского моста спрыгнул 18-летний юноша. Об этом сообщает портал "Невские новости".

Свидетелем происшествия стал водитель, проезжавший по Гренадерскому мосту. Мужчина заметил юношу, стоявшего на смотровой площадке. По словам очевидца, он мог находится в нетрезвом состоянии.

Падение водитель не увидел, так как вынужден был продолжить движение.

На место прибыли сотрудники полиции Петроградского района. На парапете первой опоры моста правоохранители обнаружили документ удостоверяющий личность на имя 18-летнего жителя Петербурга, крестик, зарядное устройство и кошелёк, внутри которого лежала карта "Подорожник" и 56 рублей.

В воде тело не нашли.