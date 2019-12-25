Из Уругвая в Петербург с нарушением ввезли 18,5 тонн сыра

На грузовом контейнере не было пломбы, заявленной в ветеринарном сертификате.

В Петербурге на складе временного хранения государственный инспектор Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзор провел ветеринарный контроль импортной партии сыра общим весом 18,5 тонн. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Молочная продукция прибыла из Уругвая и ввозилась в адрес московской компании, специализирующейся на импорте сыра из Европы и Латинской Америки. Должностное лицо обнаружило отсутствие на грузовом контейнере пломбы, заявленной в ветеринарном сертификате.

Управление приняло решение о приостановке движения груза и произведён отбор проб на показатели качества и безопасности пищевой продукции. Возбуждено дело об административном правонарушении.

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