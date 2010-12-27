В Крыму на сборах погиб 17-летний биатлонист

15 июня биатлонист Артемий Хасанкаев отстал от группы, на следующий день нашли его тело.

Ушел из жизни юный талантливый биатлонист Артемий Хасанкаев.

Артемий Хасанкаев талантливый и подающий большие надежды в спорте скончался на сборах в Крыму. 15 июня он отстал от группы, которая вышла на пробежку. Сообщается, что он сошел с маршрута и пропал. Спасатели искали его до наступления темноты и продолжили поиски утром. Его тело удалось найти 16 июня. По предварительным данным, у юного спортсмена произошла остановка сердца.

Артемию Хасанкаеву было всего 17 лет. Он родом из Мурманской области. В рейтинге СБР в своей возрастной группе он по итогам прошлого сезона занимал 3-е место.​

Фото: Instagram/artemiy.khasankaev