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В Крыму на сборах погиб 17-летний биатлонист
Сегодня, 9:25
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MShaffter

В Крыму на сборах погиб 17-летний биатлонист

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15 июня биатлонист Артемий Хасанкаев отстал от группы, на следующий день нашли его тело.

Ушел из жизни юный талантливый биатлонист Артемий Хасанкаев.

Артемий Хасанкаев талантливый и подающий большие надежды в спорте скончался на сборах в Крыму. 15 июня он отстал от группы, которая вышла на пробежку. Сообщается, что он сошел с маршрута и пропал. Спасатели искали его до наступления темноты и продолжили поиски утром. Его тело удалось найти 16 июня. По предварительным данным, у юного спортсмена произошла остановка сердца.

Артемию Хасанкаеву было всего 17 лет. Он родом из Мурманской области. В рейтинге СБР в своей возрастной группе он по итогам прошлого сезона занимал 3-е место.​

Фото: Instagram/artemiy.khasankaev

Теги: биатлон, в мире спорта, новости россии, новости спорта
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России, Спорт,

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