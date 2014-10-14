  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Водители получат 15 бесплатных минут после введения платной парковки в центре Петербурга
Сегодня, 15:18
94
smirenny Добавить в Яндекс.Новости

Водители получат 15 бесплатных минут после введения платной парковки в центре Петербурга

0 0

Это время дано на оплату парковки, за него автомобилистов не штрафуют.

Во вторник, 22 февраля, директор Центра управления парковками Михаил Курдяев в эфире телеканала "Санкт-Петербург" сообщил, что после того, как в центре города введут зоны платной парковки, у водителей будет 15 бесплатных минут. За это время можно, например, успеть оплатить парковку или что-то забрать, за него не будут штрафовать.

К концу года платными будут стоянки в Адмиралтейском, Центральном, Петроградском и Василеостровском районах. Автомобилистов призывают пересаживаться на общественный транспорт и не приезжать в центр на личном авто без лишней надобности.

Фото: Pexels

Теги: петербург, платная парковка
Категории: Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии