Водители получат 15 бесплатных минут после введения платной парковки в центре Петербурга

Это время дано на оплату парковки, за него автомобилистов не штрафуют.

Во вторник, 22 февраля, директор Центра управления парковками Михаил Курдяев в эфире телеканала "Санкт-Петербург" сообщил, что после того, как в центре города введут зоны платной парковки, у водителей будет 15 бесплатных минут. За это время можно, например, успеть оплатить парковку или что-то забрать, за него не будут штрафовать.

К концу года платными будут стоянки в Адмиралтейском, Центральном, Петроградском и Василеостровском районах. Автомобилистов призывают пересаживаться на общественный транспорт и не приезжать в центр на личном авто без лишней надобности.

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