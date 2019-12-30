1200 дворников вышли на уборку снега в Петербурге

В городе ожидается гоголёдица.

Как сообщает пресс-служба комитета по благоустройству Санкт-Петербурга, из-за непрекращающегося снега с дождём на улицы города вышли 1200 работников, а также 600 единиц снегоуборочной техники.

Стало известно, что температура в городе будет меняться. Так, к завтрашнему дню похолодает до -5 градусов. Поэтому дорожники обрабатывают все дороги противогололедной песчаной смесью.

А уже завтра, в день полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады дорожные службы перейдут на усиленный режим работы.

Ранее мы сообщили, что сегодня Петербург побьёт очередной температурный рекорд.

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