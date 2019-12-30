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1200 дворников вышли на уборку снега в Петербурге
Сегодня, 14:49
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arteliseev

1200 дворников вышли на уборку снега в Петербурге

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В городе ожидается гоголёдица.

Как сообщает пресс-служба комитета по благоустройству Санкт-Петербурга, из-за непрекращающегося снега с дождём на улицы города вышли 1200 работников, а также 600 единиц снегоуборочной техники.

Стало известно, что температура в городе будет меняться. Так, к завтрашнему дню похолодает до -5 градусов. Поэтому дорожники обрабатывают все дороги противогололедной песчаной смесью.

А уже завтра, в день полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады дорожные службы перейдут на усиленный режим работы.

Ранее мы сообщили, что сегодня Петербург побьёт очередной температурный рекорд.

Фото: Pixabay

 

Теги: зима, снег, спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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