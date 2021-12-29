"Подвал Бродячей собаки" празднует 110-летний юбилей

Организаторы запланировали ряд мероприятий.

В ночь с 13 на 14 января по старому стилю литературному-артистическому кабаре "Подвалъ Бродячей собаки" исполнится 110 лет. Об этом Piter.tv сообщили в самом кафе.

В сам вечер, открывающий целый ряд мероприятий, представят театрализированный рассказ об уникальных наполненных событиями годах кабаре с 1912 по 1915 год. Также выступят друзья кафе.

Напомним, "Подвалъ бродячей собаки" открыли в канун 1912 года в подвале Дома Дашковых. Подвал стал стал легендарным: там получили известность поэты Серебрянного века – А. Ахматова, Н. Гумилев, О. Мандельштам, В. Хлебников, В. Маяковский, Н. Кульбин, С. Судейкин, А. Вертинский и многие другие.

Вновь кабаре открылось в 2000 году после полной реставрации.

Фото: Бродячая Собака / Вконтакте