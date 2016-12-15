Журналисты ESPN усомнились, что Петербург решит проблемы "Зенит-Арены" до ЧМ-2018

Авторитетный спортивный канал ESPN назвал состояние поля на "Зенит-Арене" одной из главных проблем России перед ЧМ-2018.

Американский спортивный телеканал ESPN усомнился в способностях правительства Санкт-Петербурга привести в порядок стадион "Санкт-Петербург" до начала Чемпионата мира по футболу. На футбольном разделе ESPN в Сети появился журналистский материал, посвященный проблемам "Зенит-Арены". Европейский корреспондент ESPN Майк Йохин назвал поле стадиона главной головной болью организаторов турнира. Автор отметил, что он побывал на финале Кубка Конфедераций и оценил общий уровень организации мероприятия. Однако качество поля вызвало массу вопросов у него и у других экспертов.

"Санкт-Петербург может быть готов к ЧМ-2018. Но поле - вряд ли. Властям Петербурга придется найти инновационное решение, чтобы справиться с этой проблемой. Иначе их ждет большой провал. При этом во всех остальных сферах подготовки вряд ли можно найти какие-то серьезные проблемы, что, впрочем, не удивительно. Ведь этот чемпионат мира станет одним из самых дорогих в истории турнира", - говорится в материале журналиста.

Корреспондент также отмечает, что о проблемах с полем знает весь Санкт-Петербург. Он акцентирует внимание на том, что "Зенит-Арена" стала мемом и поводом для шуток у россиян.

"Но следует отметить, что организаторы и волонтеры сделали все для того, чтобы Кубок Конфедераций прошел хорошо. Местами тут была прекрасная атмосфера чистого футбольного фестиваля. В том же Санкт-Петербурге есть многое для того, чтобы провести даже финал ЧМ в ярких красках", - заявил Майк Йохин.