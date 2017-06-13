Лев Яшин появится в команде легенд в FIFA 18

Фанаты футбольного симулятора FIFA 18 во всем мире смогут поиграть за легендарных Льва Яшина, Диего Марадону и Пеле.

Компания EA Sports рассказала о важном изменении, которое появится в новой версии популярного футбольного симулятора FIFA 18. В игре появится команда легенд мирового футбола под названием "Icons". Пока что известно лишь о 5 великих футболистах, доступных в этом режиме. Разработчики из EA Sports включили в число "икон" советского вратаря Льва Яшина, аргентинца Диего Марадону, бразильцев Пеле и Роналдо, а также французского полузащитника Тьерри Анри. Персонажи прорисованы с портретным сходством: полюбоваться на футболистов можно в специальном трейлере, загруженном в официальный Twitter игры.

Так, Лев Яшин предстает в виде крепкого мужчины с фирменной вратарской кепкой на голове. "Зубастика" Роналдо можно узнать по улыбке и классической прическе. Тьерри Анри может похвастаться фирменными жестами игрока "Арсенала", а Марадона буквально срисован с футбольных видео 80-х годов.

Пока что EA Sports не разглашает подробности важного обновления. Однако разработчики уже заверили, что каждый игрок сможет поиграть за легенд на виртуальном футбольном поле.

Видео: EA Sports, Twitter