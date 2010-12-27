Биологи нашли самый большой муравейник Подмосковья

Гигантский муравейник 1,7 метров в высоту найден в Клинском районе Московской области

В лесу Московской области биологи увидели огромный муравейник рыжих муравьев высотой в человеческий рост. По словам министра экологии и природопользования Московской области Александра Когана, высота уникального природного сооружения около 1,7 м и диаметр основания 2,5 м.

Внушительные размеры позволили муравейнику устоять даже при попытке кабанов разрушить его. В то же время в министерстве предупредили, что попытки потревожить муравьёв могут спровоцировать яростную защиту с их стороны. Насекомые могут кусаться, а также плевать едкой кислотой.