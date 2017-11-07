Оксана Стрельцова из "Дружко шоу" оскандалилась: голые фото и видео звезды

В сети появились фото и видео интимного характера соведущей "Дружко-шоу" Оксаны Стрельцовой. Ссылки на откровенные видеоролики с девушкой опубликовал пользователь анонимного имиджборда "Двач". На видео девушка "развлекается" с неизвестным татуированным мужчиной. Иногда парочка прерывается и общается с пользователями вебкам-чата.
Потзователи сети моментально обвинили Оксану в оказании интимных услуг съемочной группе шоу Сергея Дружко. Напомним, что Оксана Стрельцова появилась на YouTube-канале Сергея Дружко в августе текущего года. В начале карьеры блондинка была ведущей рубрики "Прогноз годноты". Однако спустя недолгое время девушка стала помощницей у ведущего Druzhko Show.