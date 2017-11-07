Оксана Стрельцова из "Дружко шоу" оскандалилась: голые фото и видео звезды

В сеть слили интимные фото и видео соведущей Дружко шоу, однако в социальных сетях Оксана сама выставляет на показ свои формы.

В сети появились фото и видео интимного характера соведущей "Дружко-шоу" Оксаны Стрельцовой. Ссылки на откровенные видеоролики с девушкой опубликовал пользователь анонимного имиджборда "Двач". На видео девушка "развлекается" с неизвестным татуированным мужчиной. Иногда парочка прерывается и общается с пользователями вебкам-чата.

Потзователи сети моментально обвинили Оксану в оказании интимных услуг съемочной группе шоу Сергея Дружко. Напомним, что Оксана Стрельцова появилась на YouTube-канале Сергея Дружко в августе текущего года. В начале карьеры блондинка была ведущей рубрики "Прогноз годноты". Однако спустя недолгое время девушка стала помощницей у ведущего Druzhko Show.

Стоит отметить, что Оксана получила репутацию "горячей" блондинки не только из-за видеоролика, который слил в сеть. В своем Instagram "скромница" публикует множество фотографий, на которых она демонстрирует свою фигуру частично или полностью обнаженной. Также в микроблоге Стрельцовой имеются провокационные видео, где Оксана заглатывает банан.

Фото, видео: Instagram - oxanastreltsova, YouTube - 10klass