Задержанные участники митинга пожаловались на нарушение своих прав

Петербургский омбудсмен Александр Шилов и сотрудники его аппарата проводят проверки по жалобам на нарушения прав задержанных и арестованных за участие в несогласованном митинге на Марсовом поле.

Как сообщает "Конкретно.ру", Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов и сотрудники его аппарата проводят проверки по жалобам на нарушения прав задержанных и арестованных за участие в несогласованной акции «Требуем ответов 12 июня», которая прошла на Марсовом поле.



По данным "Конкретно.ру", 15 июня в полдень в спецприемнике ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области на Захарьевской улице находились 155 человек, административно арестованных судами Петербурга. Как сообщает руководство спецприемника, более ста камер были заполнены. 14 июня истек срок административного ареста двух граждан, 15 июня из спецприемника на Захарьевской улице будут освобождены еще 16 человек. Вечером 14 июня 17 арестованных судами за участие в акции были доставлены в спецприемник в Гатчине.



14 июня Александр Шишлов, его представители и члены ОНК посетили спецприемник на Захарьевской улице. Проверка была вызвана жалобами на многочасовое ожидание оформления и проверки документов доставляемых в спецприемник арестованных, также люди жаловались на отказы в приеме передач.



В ходе проверки выяснилось, что в спецприемнике формально соблюдают требования федеральных нормативных актов по обеспечению административно арестованным трехразового питания, но не предоставляется специальное питание, нуждающимся в нем в соответствии с медицинскими показаниями.



Многие арестованные обратились в соответствующие органы с жалобами на нарушения своих прав, начиная с момента задержания и нахождения в отделах полиции, до непредоставления помощи адвокатов в Дзержинском, Калининском, Красногвардейском и Петроградском районных судах.



13 июня омбудсмен обратился к руководству ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области с призывом освободить задержанных 12 июня 2017 года на Марсовом поле и ожидающих рассмотрения дел в судах, в связи с невозможностью обеспечить надлежащие условия их длительного содержания в отделах полиции, но сделано этого не было.

Ранее Уполномоченный вместе с сотрудниками его аппарата посетили 15, 18 и 78 отделы полиции, Дзержинский и Калининский районные суды, встречались с волонтерами «Группы помощи задержанным».

Были выявлены многочисленные нарушения прав граждан, среди которых: в отделах полиции – необоснованное задержание на длительный срок (48 часов), непредоставление задержанным воды, горячего питания, мест для сна, постельных принадлежностей, ненадлежащие санитарно-бытовые условия (в т.ч. наличие клопов в камерах); в судах – нарушалось право на судебную защиту (ст.25.1 КоАП РФ), на гласность судопроизводства, на юридическую помощь защитников, несмотря на наличие заявлений со стороны привлекаемых к административной ответственности.

В аппарате Уполномоченного продолжают собирать все данные о нарушениях прав задержанных, оштрафованных и арестованных за участие в несогласованной акции 12 июня на Марсовом поле.

После обобщения выявленных в ходе проверок нарушений и жалоб граждан материалы будут направлены в прокуратуру Петербурга и Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации.