В Петербурге открылся новый инжиниринговый центр

В Петербурге состоялось открытие инжинирингового центра.

Региональный инжиниринговый центр в области микрореакторного синтеза активных фармацевтических субстанций открылся сегодня в Технопарке Петербурга. На открытие прибыл губернатор города Георгий Полтавченко.

В данном центре находится единственная в России установка микрореакторного синтеза, благодаря ей российские фармацевтические предприятия получат современные технологии для создания и производства лекарственных форм.

Георгий Полтавченко рассказал, что фармацевтические компании смогут в разы улучшить качество продукции с помощью центра.Также, он подчеркнул, создание инжинирингового центра - это еще один шаг в развитии высокотехнологичной отрасли в Санкт-Петербурге и выполнении "Стратегии 2030". Планируется ежегодное открытие по одному подобному центру в разных отраслях. И первый в очереди - инжиниринговый центр для сферы IT.

Фото: Официальный сайт Администрации Санкт-Петербурга