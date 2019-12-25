В Петербурге пенсионерам звонят мошенники и предлагают выплаты от губернатора

В Петербурге в последнее время жителям старшего возраста поступают звонки от мошенников с предложением прийти в администрации районов Петербурга за получением социальной выплаты от губернатора. Горожан предупредили, что выплаты не назначаются по телефону, через СМС или мессенджеры. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.
Петербуржцев попросили при подобных запросах сразу же заканчивать разговор. Информацию о возможных выплатах можно получить по телефону 122 или в информационной справочной службе 334-41-44.
Правительство Петербурга просит горожан быть осторожными и внимательными. Предупредите близких и будьте рядом со своими родными серебряного возраста.
Пресс-служба правительства Петербурга
Ранее мы писали, что две петербургские пенсионерки лишились почти 15 млн рублей.
Фото: Pxhere
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