Петербуржец, которого полицейские забыли в камере, пожаловался на бездействие областной прокуратуры

Соответствующий иск рассмотрит Приморский районный суд.

С административным иском к прокуратуре Ленинградской области обратился петербургский журналист Сергей Иванов. Предварительное заседание уже назначено, дело находится в Приморском районном суде Санкт-Петербурга.

Наш коллега, журналист Сергей Иванов

Суть исковых требований сводится к тому, чтобы признать незаконным бездействие прокуратуры и обязать провести проверку действий сотрудников 87 отдела полиции Всеволожского района Ленобласти. Прежде чем обратиться в суд, истец неоднократно обращался в органы прокуратуры, но вместо проведения проверки, заявление перенаправляли в полицию. Сергей Иванов считает такое решение парадоксальным, ведь именно на действия полицейских он и жаловался изначально.

Дело в том, что я обратился в прокуратуру не просто так. У меня в Смольнинском районном суде в данный момент рассматривается гражданское дело о компенсации морального вреда, который был причинен мне незаконными действиями сотрудников 87 отдела полиции. Правильно проведенная прокуратурой проверка их действий поможет мне выиграть в суде. Складывается впечатление, что и полицейские, и сотрудники прокуратуры в этом не заинтересованы. Они направляют мои заявления в тот орган и должностным лицам, на кого я жалуюсь, а именно в полицию. Это запрещено законом! Сергей Иванов

Обращение Сергея Иванова в прокуруратуру Ленинградской области

История началась еще зимой 2020 года, когда Сергея задержали и удерживали в камере более суток. По итогу его привлекли за мелкое хулиганство и оштрафовали на 500 рублей. Позже мужчина обратился в суд и дело было прекращено ввиду отсутствия каких-либо доказательств совершения правонарушения.

Считаю, что действия полиции имели умышленный, противоправный характер. Думаю, что они просто решили мне отомстить. Они очень не любят, когда кто-то совершает звонки 112 или пишет им заявления. А я до этого как раз обращался. Сергей Иванов

Ответ ведомства пострадавший посчитал "отпиской"

Из решения Всеволожского городского суда следует, что Иванов С.М. удерживался в камере с 15 декабря 2020 года, до 17 декабря того же года. Постановление о наложение штрафа, однако, было вынесено 16 декабря 2024 года. Что делал задержанный в камере после того, как его уже оштрафовали, остается загадкой. Помимо этого, суду не было представлено ни одного доказательства вины "правонарушителя", в связи с чем он был полностью оправдан, а производство по делу прекращено.

Меня просто забыли в камере. Участковый, который составлял протоколы, просто ушел домой после смены, не подписав даже протокол. Я сидел там пока сам исполняющий обязанности начальника отдела не спросил у дежурного, почему в камере сидит человек? Кроме всего прочего они мне еще и штраф в базу данных внесли преждевременно, но что не имели права! Сергей Иванов

Суд назвал незаконными обвинения в адрес Сергея Иванова

Как следует из норм законодательства - постановление по делу об административном правонарушении вступает в законную силу по истечении 10 дней с момента вынесения.

Распечатка о поступившем штрафе с портала "Госуслуги"

Несмотря на это на личной странице Сергея в портале Госуслуг информация о штрафе появилась уже через пару дней.

Еще одна претензия к полиции это то, что они мне штраф на Госуслуги отправили. Они не имели права этого делать, так как я опротестовал их решение, и оно было обжаловано в суде. Позже они удалили каким-то образом все следы своих незаконных действий, а в ответ на моё обращение к начальнику ГУ МВД по СПБ и ЛО они сообщили мне, что проверили по всем базам и ничего на меня не нашли. Вот такая вот "дуристика". Хотя до этого они писали мне, что я был оштрафован аж на пять тысяч рублей, вместо пятиста. Сергей Иванов

Ответы полиции Сергею Иванову

Как пояснил нам петербуржец, он подал уже два иска и в дальнейшем планирует подать иск о компенсации морального вреда.

Фото: Сергей Иванов

