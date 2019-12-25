В Смольном рассказали, как местная цифровая разработка помогла предотвратить 4 массовых трагедии

Piter.tv узнал, каких конкретных результатов удалось достичь благодаря аппаратно-программному комплексу "Защита будущего". Он выявляет "девиантный контент" в Интернете, причем не только в России, но и в других русскоговорящих странах.

Правоохранительные органы предотвратили 2 кризисных ситуации в Петербурге благодаря аппаратно-программному комплексу (АПК) "Защита здоровье". Комплекс проводит мониторинг социальных сетей детей и молодежи и выявляет подозрительные аккаунты, у которых наблюдается поведение депрессивного характера "на грани". Также во внимание попадают записи с угрозами в адрес общества. На недавнем заседании с участием вице-губернатора Станислава Казарина чиновник предложил масштабировать проект на всю Россию и заявил о том, что региональные власти рассчитывают на поддержку федеральных.

Общий алгоритм работы программного комплекса выглядит следующим образом: АПК выявляет аккаунты, у которых есть признаки того, что их владелец находится в "кризисном и остром кризисном состоянии". Затем информацию анализирует группа профессиональных психологов Санкт-Петербургской региональной общественной организации социальной, психологической и правовой помощи "Центр защиты и развития личности". Если специалисты решают, что владельцу странички нужна помощь, то они обращаются в правоохранительные органы. Правоохранители реагируют на обращение, иногда в экстренном режиме, и стараются предотвратить действия пользователя, которые могут представлять угрозу жизни для него самого или для других людей.

Действие Проекта распространяется на русскоязычный сегмент Интернета. Всего за 2021-2022 год в разных соцсетях было выявлено более 10 тысяч "подозрительных аккаунтов". Экстренно отреагировать правоохранителям пришлось в 25 случаях. Тогда специалисты сочли, что есть угроза жизни владельцу аккаунта. В 2 случаях — в Петербурге, в 14 случаях — в других регионах России. Кроме того, по данным пресс-службы, удалось предотвратить 3 трагедии в Республике Беларусь, 2 — в Казахстане, 2 — в Украине, 1 — в Молдове, 1 — в Польше.

Еще в 4 случаях были задействованы даже специальные службы, чтобы предотвратить массовые трагедии, — 3 в России и 1 в Украине.

Петербургские власти хотели бы, чтобы на федеральном уровне была создана национальная психологическая служба. Также они ожидают, что будет штатное расписание и техническое оснащение, которое позволит обрабатывать все входящие обращения, которые поступают на бесплатную линию кризисного консультирования в анонимных чатах. Таких обращения приходит более 40 тысяч в год.

Кроме того, в аппарате выделили еще несколько задач:

— Обрабатывать, результативно и эффективно разрешать все вопросы по защите детей в Интернете;

— Выявлять все опасные случаи и обрабатывать их в соответствии со степенью кризисности, организовывать необходимое реагирование правоохранительных органов во всех случаях, когда необходимо экстренное реагирование, а также организовывать реагирование региональных органов власти, ОМСУ и их подведомственных учреждений в сферах образования, здравоохранения и социальной политики в случаях, когда необходима работа в офлайн.

Отметим, что Станислав Казарин уже неоднократно презентовал проект на разных мероприятиях. 15 июня в Законодательном собрании прошла Международная конференция по цифровому развитию. Депутат Госдумы Анна Кузнецова и представитель прокуратуры позитивно оценили проект. Предприниматель в сфере информационных технологий и искусственного интеллекта Игорь Ашманов выразил другое мнение. Он считает, что подобный мониторинг является грубым вторжением в частную жизнь детей. По мнению Ашманова, программисты не сильны в психологии, и нет правил, которые смогут гарантировать выявление девиантного поведения.

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Фото: Pexels