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Сезон "Поющих мостов" закрывается в Петербурге 4 ноября
Сегодня, 14:54
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Сезон "Поющих мостов" закрывается в Петербурге 4 ноября

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Пройдет разводка Дворцового моста под классическую музыку.

В ночь на субботу, 4 ноября, в 01:10 закроют сезон петербургских "Поющих мостов". Об этом рассказали в пресс-службе Адмиралтейского района 28 октября.

Пройдет разводка Дворцового моста под классическую музыку. На переправе появится лазерная проекция, которая будет посвящена 105-летию городской газеты "Вечерний Санкт-Петербург". Гостям мероприятия покажут изображения ее выпусков, в том числе дореволюционных.

Ранее на Piter.TV: ремонт мостов и набережных Петербурга продолжится в зимний сезон.

Фото: Piter.TV

Теги: закрытие сезона, поющие мосты
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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