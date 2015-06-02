Сезон "Поющих мостов" закрывается в Петербурге 4 ноября

В ночь на субботу, 4 ноября, в 01:10 закроют сезон петербургских "Поющих мостов". Об этом рассказали в пресс-службе Адмиралтейского района 28 октября.
Пройдет разводка Дворцового моста под классическую музыку. На переправе появится лазерная проекция, которая будет посвящена 105-летию городской газеты "Вечерний Санкт-Петербург". Гостям мероприятия покажут изображения ее выпусков, в том числе дореволюционных.
Ранее на Piter.TV: ремонт мостов и набережных Петербурга продолжится в зимний сезон.
Фото: Piter.TV
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