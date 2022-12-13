Задержан подозреваемый, который 20 лет назад до смерти избил знакомого в парке в Зеленогорске

Он изобличен в том, что, находясь на территории Зеленогорского парка культуры и отдыха, в результате внезапного конфликта, нанес множественные удары руками и ногами в область головы и туловища своему знакомому и затем скрылся.

В Курортном районе Петербурга задержали мужчину, подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего. Инцидент произошел в Зеленогорске в 2002 году, стало известно Piter.tv.

На территории Зеленогорского парка культуры и отдыха 29 июля 2002 года около часа ночи мужчина получил несколько ударов ногами по голове и телу. От полученных травм пострадавший умер 10 августа в больнице. Было возбуждено уголовное дело.

По подозрению в совершении данного преступления в Зеленогорске 21 марта 2023 года был задержан 45-летний мужчина. Он изобличен в том, что, находясь на территории Зеленогорского парка культуры и отдыха, в результате внезапного конфликта, нанес множественные удары руками и ногами в область головы и туловища своему знакомому и затем скрылся.

Ранее женщина умерла в квартире на Дрезденской после избиения. Прибывшие на место вызова оперативники установили, что покойной на вид 50-55 лет. У неё обнаружили гематомы на подбородке, правом и левом предплечьях и в области грудной клетки.

Фото: Piter.TV