В Петербурге задержали подозреваемых, похитивших 25 тонн рыбы и морепродуктов

Подозреваемые, среди которых двое уроженцев Закавказья, житель Ленинградской области и женщина из Челябинска, создали фиктивную транспортную компанию.

Полиция Санкт-Петербурга задержала четверых человек, которые под видом перевозчиков украли 25 тонн рыбы и морепродуктов общей стоимостью 7,6 миллиона рублей. Задержание произошло на улице Дорога в Металлострой, когда злоумышленники выгружали товар из грузовика в арендованный контейнер. Подробности рассказали в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

Подозреваемые, среди которых двое уроженцев Закавказья, житель Ленинградской области и женщина из Челябинска, создали фиктивную транспортную компанию. Они зарегистрировались на специальном сайте по грузоперевозкам, где нашли заказ на доставку морепродуктов. Подделав все необходимые документы, они убедили владельца груза в своей легальности.

Преступники разделили роли: один выступал организатором схемы, другой занимался транспортировкой, третий координировал действия как диспетчер, а женщина отвечала за поддельные документы и "бухгалтерию". Они забрали продукцию с трех складов в Санкт-Петербурге и Новгородской области и собирались продать товар ниже рыночной цены.

На всех участников преступной схемы возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Все четверо находятся под стражей, и полиция продолжает расследование.

Ранее в Петербурге был задержан подозреваемый в серийном мошенничестве.

Видео: МВД