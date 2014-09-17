Число пострадавших из-за наводнения в Ялте выросло

В Ялте число пострадавших от наводнения выросло до 49. Об этом сообщил мэр города Янина Павленко
На прошлой неделе из-за ливней в Ялте произошел самый крупный потоп за последние 100 лет. Региональные власти объявили режим чрезвычайной ситуации.
В связи с последствиями стихии 22 и 23 июня объявили в регионе нерабочими днями. Глава Крыма уже назвал причиненный ущерб катастрофическим.
Пострадал и город Керчь, там еще 19 июня восстановили работу общественного транспорта после подтоплений.
Видео: Telegram / BAZA
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