Число пострадавших из-за наводнения в Ялте выросло

Как сообщил мэр города, число пострадавших увеличилось до 49 человек.

В Ялте число пострадавших от наводнения выросло до 49. Об этом сообщил мэр города Янина Павленко



На прошлой неделе из-за ливней в Ялте произошел самый крупный потоп за последние 100 лет. Региональные власти объявили режим чрезвычайной ситуации.

В связи с последствиями стихии 22 и 23 июня объявили в регионе нерабочими днями. Глава Крыма уже назвал причиненный ущерб катастрофическим.

Пострадал и город Керчь, там еще 19 июня восстановили работу общественного транспорта после подтоплений.

Видео: Telegram / BAZA