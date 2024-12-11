Ввоз свыше 10 тыс. тонн морепродуктов и мяса проконтролировали в порту Петербурга

Основную долю поставок составили рыба, морепродукты и мясная продукция из таких стран, как Индия, Чили и Бразилия.

С начала 2025 года специалисты Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора провели проверку импорта 10,5 тысяч тонн продукции животного происхождения в морском порту Санкт-Петербурга. Об этом 13 января сообщила пресс-служба ведомства.

Основную долю поставок составили рыба, морепродукты и мясная продукция из таких стран, как Индия, Чили и Бразилия. Помимо этого, инспекторами были проверены корма и кормовые добавки, молочная продукция, а также различные пищевые и непищевые товары. Всего контролирующие органы обработали 483 контейнера, прибывших из 21 государства.

Каждая партия животноводческих товаров прошла обязательный ветеринарный контроль. Продукция, соответствующая всем требованиям, была отправлена получателям.

Ранее мы сообщили о том, что более 40 тонн узбекской зерновой продукции не пустили в Петербург.

Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора



