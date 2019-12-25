Госстройнадзор выдал разрешение на ввод 3 корпуса ЖК "Ломоносовъ"

Этот объект является предпоследним долгостроем в Петербурге.

Госстройнадзор выдал разрешение на ввод третьего корпуса ЖК "Ломоносовъ". Этот объект является предпоследним долгостроем в Петербурге. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Застройщик ООО "Петрострой" был признан банкротом в июле 2022 года. Для завершения строительства 3 и 4 корпусов Комитет по строительству разработал механизм по достройке объекта путем предоставления инвестору, взявшему на себя обязательства по достройке, земельных участков, находящихся в собственности Петербурга, в аренду без проведения торгов.

ГК "Лидер Групп" в лице ООО "Капитан" выразила готовность принять на себя обязательства по завершению строительства. Инвестору предоставили два земельных участка в аренду в Красносельском и Красногвардейском районах.

В конце 2021 года был заключен договор о завершении строительства корпусов 3 и 4. В договоре были указаны планируемые сроки ввода в эксплуатацию объекта: корпус 3 – до 30.09.2023 и корпус 4 – до 31.12.2023 (559 квартир).

Фото: портал "Строительный Петербург"