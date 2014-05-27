Температура воды в Ладожском озере побила рекордные значения

Согласно исследованиям СПб ФИЦ РАН, среднегодовая температура воды в северной части озера повысилась на 2°C с 2013 года.

Санкт-Петербургский федеральный исследовательский центр РАН опубликовал данные, свидетельствующие о рекордном потеплении вод Ладожского озера. Как сообщается на сайте учреждения, за 127 лет наблюдений зафиксированы статистически значимые изменения: рост среднегодовых температур воздуха и воды, увеличение продолжительности теплого сезона и сокращение периода ледового покрова.

Согласно исследованиям, с 2013 года температура в северной части озера повысилась на 2 градуса Цельсия, достигнув в 2020 году показателя 6,5°C. Особую тревогу ученых вызывает тот факт, что в течение последнего десятилетия каждую зиму в глубоководных районах Ладоги образуются участки, полностью свободные ото льда.

Раннее исчезновение ледового покрытия приводит к фундаментальным изменениям экосистемы озера, пояснил доктор географических наук Михаил Науменко. Интенсивное проникновение солнечного света и ветровой энергии вызывает перестройку всей водной массы.

Ранее сообщалось, что в Верхнем Суздальском озере в Петербурге утонул 19-летний парень.

Фото: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки "Санкт-Петербургский Федеральный исследовательский центр Российской академии наук"