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Сергей Лазарев и Влад Топалов на день возродят группу Smash
Сегодня, 16:41
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nastya960

Сергей Лазарев и Влад Топалов на день возродят группу Smash

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Группа Smash!! существовала с 2000 года, но на пике популярности распалась.

Седьмой отборочный тур вокального шоу "Ну-ка, все вместе!", который выйдет в эфир на "России 1" 11 станет особенным для поклонников группы Smash!! В этом выпуске к ведущему Сергею Лазареву на стену придет Влад Топалов, и дуэт воссоединится. сообщили в пресс-службе телеканала.

Группа Smash!! существовала с 2000 года, но на пике популярности распалась. Оба исполнителя ушли в сольную карьеру.

Лично я соскучился по дуэтной энергетике. Есть ощущение, что в этом есть какое-то новое дыхание.

Влад Топалов

Сергей Лазарев отметил, что после их выступления у него создалось впечатление, будто и не было "этих двадцати лет".

Ранее Лазарев и Осипова стали победителями 12 сезона шоу "Танцы со звездами".

Фото: Instagram / @lazarevsergey

Теги: smash, влад топалов, сергей лазарев
Категории: Кино, Культура, Новости России, Лента новостей,

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