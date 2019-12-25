Сергей Лазарев и Влад Топалов на день возродят группу Smash

Группа Smash!! существовала с 2000 года, но на пике популярности распалась.

Седьмой отборочный тур вокального шоу "Ну-ка, все вместе!", который выйдет в эфир на "России 1" 11 станет особенным для поклонников группы Smash!! В этом выпуске к ведущему Сергею Лазареву на стену придет Влад Топалов, и дуэт воссоединится. сообщили в пресс-службе телеканала.

Группа Smash!! существовала с 2000 года, но на пике популярности распалась. Оба исполнителя ушли в сольную карьеру.

Лично я соскучился по дуэтной энергетике. Есть ощущение, что в этом есть какое-то новое дыхание. Влад Топалов

Сергей Лазарев отметил, что после их выступления у него создалось впечатление, будто и не было "этих двадцати лет".

Ранее Лазарев и Осипова стали победителями 12 сезона шоу "Танцы со звездами".

Фото: Instagram / @lazarevsergey