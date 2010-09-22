В Петербурге открылась выставка работ советского художника Натана Альтмана

Выставка продлится до 13 июня 2021 года.

В пятницу, 16 апреля, в стенах галереи KGallery открылась монографическая выставка работ советского художника Натана Альтмана. На выставке представлены более ста произведений: редкие фотографии, живопись, театральные эскизы и многое другое. Также зрители смогут увидеть известный графический "Автопортрет", работы "Весна", "Католический святой" и др.

Выставка продлится до 13 июня 2021 года. Петербуржцы смогут воочию насладиться работами творца с 11:00 - 20:00.

Известно, что Альтман приехал в Петербург в 1912 году, и сразу же смог добиться признания в художественном кругу, не имея при этом ни собственного стиля, ни являясь членом объединений.

Ранее мы писали, что в Петербурге открывается выставка фотографа Алексея Титаренко "Город теней".

Фото: veryimportantlot.com