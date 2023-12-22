В ДК им. Ленсовета 5 февраля пройдет мюзикл "Винил". Начало в 19:00. ДЛя зрителей старше 12 лет.

Зрителям предлагают увидеть постановку, в которой обостряется конфликт мечты и реальности, искусства и рациональности. Действие спектакля разворачивается накануне VI Всемирного фестиваля молодёжи и студентов, который открылся в Москве в июле 1957 года. ВИА "Винил" хочет принять участие в концертной программе фестиваля. Ансамбль хочет влюбить публику в модный джаз и рок-н-ролл. Но эти жанры в СССР под запретом.

Никакие трудности не пугают молодых артистов. Они ищут пути творческой реализации. Но как быть, если примерные советские граждане, комсомольцы не разрешают нарушать правила? Как в таком мире жить людям искусства?

Этот спектакль про любовь, шпионские тайны и интриги, яркие наряды и зажигательные танцы. Молодежно-бунтарский мюзикл "Винил" — это история о вере в себя и свои идеалы. Театр-постановщи — Мюзик-Холл.

Фото: ВКонтакте / Музыкальный театр им. Ф.И. Шаляпина (Мюзик-Холл)