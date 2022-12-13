Появилось видео задержания подозреваемого в похищении депутата Горячева в 1997 году

Был задержан участник группы, который во время похищения был водителем автомобиля.

Полицейскими задержан один из подозреваемых в похищении депутата Госдумы Марка Горячева, которое было совершено в Петербурге в 1997 году. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Предварительно установлено, что возле Торжковского рынка 42-летнего мужчину насильно посадили в иномарку, которая уехала в неизвестном направлении. Его привезли на дачный участок организатора преступления. Там похищенный депутат был убит, а его тело утопили в Финском заливе.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 126 УК РФ. Причастный к преступлениям организатор группы Владимир Кулибаба задержан полицейскими в декабре 2021 года, один из его сообщников объявлен в международный розыск, а еще двое числятся пропавшими без вести.

Сотрудниками уголовного розыска ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области при поддержке Росгвардии был задержан участник группы, который во время похищения был водителем автомобиля.

Видео: МВД по Петербургу и Ленобласти