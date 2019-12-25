В роддом Петербурга поступила 13-летняя девочка на 28 неделе беременности

Со слов несовершеннолетней, половой акт у неё был около шести месяцев назад с 14-летним мальчиком.

В Петербурге в роддом на 28 неделе беременности поступила несовершеннолетняя из Нижнего Новгорода. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию из роддома поступила телефонограмма. В ней говорилось, что к ним доставили 13-летнюю девочку на 28-й неделе беременности. Девочка приехала в Петербург с мамой из Нижнего Новгорода. Со слов несовершеннолетней, половой акт у неё был около шести месяцев назад с 14-летним мальчиком.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Петербурге 13-летняя девочка забеременела от малознакомого человека.

Фото: pexels