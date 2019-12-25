В Петербурге утвердили порядок госнадзора в области обращения с животными

Под надзор попадут юридические, физические лица и ИП.

Власти Петербурга утвердили порядок государственного надзора в области обращения с животными. Соответствующее постановление правительства города подписал губернатор Александр Беглов, сообщила пресс-служба Смольного 3-го февраля.

Государственный надзор будет осуществляться за содержанием животных, их выгулом, торговлей животными, использованием в предпринимательской деятельности. Также будут следить за тем, как животные содержатся в приютах, как их отлавливают, возвращают на прежние места их обитания.

Под контролем будут как юридические, так и физические лица, и индивидуальные предприниматели.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в январе контроль в Пулково прошли более 25 тысяч животных.

Фото: Piter.TV