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В Петербурге утвердили порядок госнадзора в области обращения с животными
Сегодня, 13:49
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В Петербурге утвердили порядок госнадзора в области обращения с животными

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Под надзор попадут юридические, физические лица и ИП.

Власти Петербурга утвердили порядок государственного надзора в области обращения с животными. Соответствующее постановление правительства города подписал губернатор Александр Беглов, сообщила пресс-служба Смольного 3-го февраля. 

Государственный надзор будет осуществляться за содержанием животных, их выгулом, торговлей животными, использованием в предпринимательской деятельности. Также будут следить за тем, как животные содержатся в приютах, как их отлавливают, возвращают на прежние места их обитания. 

Под контролем будут как юридические, так и физические лица, и индивидуальные предприниматели. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в январе контроль в Пулково прошли более 25 тысяч животных. 

Фото: Piter.TV

Теги: госнадзор, животные, обращение с животными
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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