В Неве нашли затонувший "Москвич" 1960-х годов

Росгвардейцы изучили находку и пришли к выводу, что кузов автомобиля опасности для судоходства и гидротехнических сооружений не представляет.

Ретроавтомобиль 60-х годов XX века, затонувший в Неве в центре Петербурга, был обнаружен военнослужащими специального моторизованного полка Северо-Западного округа Росгвардии. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии.

В ходе обследования акватории и гидротехнических сооружений Невы на наличие взрывоопасных предметов возле причала "Медный всадник" водолазы Росгвардии нашли на глубине около 6 метров, предположительно, "Москвич – 403", выпускавшийся с 1962 по 1965 годы.

Росгвардейцы изучили находку и пришли к выводу, что кузов автомобиля опасности для судоходства и гидротехнических сооружений не представляет.

В ходе постоянной работы по обследованию акватории Невы водолазы Северо-Западного округа Росгвардии обнаруживают и извлекают неразорвавшиеся боеприпасы времен ВОВ.

Фото и видео: Росгвардия. Северо-Западный округ