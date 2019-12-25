В Ленобласти родители детей-инвалидов смогут доверить уход за ребенком квалифицированным специалистам

Обратиться за такой помощью родители могут от 1 до 3 раз в год, в общей сложности период может составить до 30 календарных дней.

В Ленинградской области с 1 июня запущена услуга, дающая возможность родителям детей-инвалидов доверить уход за ребенком квалифицированным специалистам. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Инициатива по созданию технологии "Передышка" принадлежит губернатору, Александру Дрозденко. Пилотный запуск проводится в Многопрофильном реабилитационном центре для детей-инвалидов в Приозерске, куда могут обратиться жители всех районов Ленобласти.

Родителям детей с инвалидностью действительно нужна "передышка". Даже посвятив себе немного времени, отдохнув, они получают второе дыхание. Анастасия Толмачева, председатель комитета по социальной защите населения Ленинградской области

Воспользоваться данной услугой могут родители, воспитывающие ребенка с инвалидностью, имеющего третью степень ограничения способности к самообслуживанию и самостоятельному передвижению. Обратиться за такой помощью родители могут от 1 до 3 раз в год, в общей сложности период может составить до 30 календарных дней.

В ближайшее время технология будет введена также в Бокситогорском районе.

Также стало известно, что во Всеволожске появится второй Дом сопровождаемого проживания для молодых людей с инвалидностью.

Фото: правительство Ленобласти