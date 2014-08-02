На Безымянном озере утонул мигрант

Мужчину пытались спасти, проводили реанимационные действия. Но это ему не помогло.

Из озера в Красном Селе вытащили тело гражданина Туркменистана, который жил в Петербурге. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Накануне, 12 июня, в полицию обратились отдыхающие на пляже озера Безымянное. Они рассказали сотрудникам участка о том, что в водоеме тонет мужчина. Спасатели достали пловца из воды и попытались привести в чувства - выполнили реанимационные действия. Мужчину это не спасло.

Утонувшим оказался гражданин Туркмении, возраст которого 32 года. Он проживал и работал в Петербурге, имел регистрацию.

Проводится проверка. Выясняются обстоятельства гибели мужчины.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на пляже в Приморске нашли бездыханное тело замужней женщины. Признаков насильственной смерти не обнаружено.