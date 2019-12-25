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В день годовщины митинга "Он нам не царь" петербургские активисты сообщили о спам-атаках
Сегодня, 22:30
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arteliseev

В день годовщины митинга "Он нам не царь" петербургские активисты сообщили о спам-атаках

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На атаку ботов пожаловались сразу несколько активистов.

Экс-координатор штаба Навального в Петербурге Денис Михайлов вечером 5 мая сообщил у себя в Twitter-аккаунте о поступающих на его телефон спам-звонках. Он связывает это с 2-летием акции "Он нам не царь" в Петербурге. Михайлов также сообщил, что год назад в этот же день на его номер также поступали сотни звонков.

Известно, что жертвами спамеров стали также координатор движения "Весна" Богдан Литвинов и активист Илья Гантварг. Кроме того, о звонках с незнакомых номеров рассказал фотограф Давид Френкель.

Ранее мы писали, что Песков прокомментировал виртуальные митинги, проходившие в городах России.

Фото: Pixabay

Теги: митинги, навальный
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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