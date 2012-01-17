В Волгограде перекрыт канал незаконного оборота алкогольной продукции

Ирина Волк раскрыла подробности деятельности региональной ОПГ.

Российские правоохранительные органы по Волгоградской области пресекли незаконную деятельность преступной организованной группы, участники которой подозреваются в незаконном обороте спиртосодержащей и немаркированной алкогольной продукции. Официальный пресс-секретарь МВД Ирина Волк пояснила журналистам, что местные злоумышленники в кустарных условиях смешивали воду и спирт, а также добавляли в товар красители и ароматизаторы. После таких действий партии реализовывались через торговые точки под видом слабоалкогольных напитков.

Во время обысков на территории цеха оперативниками было изъято почти две тонны этилового спирта, 472 кеги с емкостью в 30 литров каждая со спиртосодержащими коктейлями, дополнительно найдено оборудование и ингредиенты, предназначенные для изготовления напитков. Также по местам проживания фигурантов расследования изъяты черновые записи, электронные носители информации и прочие предметы доказательственного значения. Сейчас в отношении трех подозреваемых ведутся уголовные дела по части 2 статьи 171.3, а также части 6 статьи 171.1 УК РФ.

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Фото и видео: МВД Медиа