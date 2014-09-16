В Удмуртии ликвидирована лаборатория с 57 килограммами синтетических наркотиков

Ирина Волк рассказал о нахождении оперативниками в регионе крупной партии запрещенных веществ.

Российские правоохранительные органы на территории Удмуртии задержали по подозрению в незаконном обороте наркотиков неработающего местного жителя из Ижевска. Соответствующее заявление сделала в социальных сетях официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Она заметила, что операция проведена в Кезском районе. Согласно имеющимся сведениям от полиции, злоумышленник приобрел дом в селе Кузьма и оборудовал в там подпольную нарколабораторию. Запрещенные вещества мужчина сбывал в республике путем оборудования закладок.

В придомовой постройке найден реактор холодного синтеза, весы, 182 полимерные канистры с жидкостями, а также 56 килограммов 915 граммов мефедрона. пресс-служба МВД РФ

Оперативники нашли в лесополосе на территории Балезинского района тайник, в котором находились свертки с запрещенным синтетическим веществом. В настоящее время весь груз отправлен на экспертизу. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 5 статьи 228.1 УК РФ. Фигурант расследования находится под стражей.

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Фото и видео: МВД Медиа