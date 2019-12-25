В Ростове медики ковидного госпиталя с бутылками забрались в отделение через окно

В больнице уточнили, что медики таким образом спасли пациентку.

В Ростове медики из 7-ой больницы забираются к себе в ковидное отделение через окно. Об этом рассказал очевидец, который записал происходящее на камеру мобильного устройства. Местный житель уточнил, что слышал звук бутылок, исходящий от пакетов в руках врачей. После того, как героям видео сделали замечание, они сначала начали угрожать расправой, а после - скрылись внутри медицинского учреждения.

Это, наверное, врачи ходили в аптеку за физраствором! Или сейчас нормой считается в грязной обуви лезть в больницу через окно, где лежат больные люди? Двое залезли третьего я спугнул, он начал угрожать мне. речь очевидца

В местной больнице объяснили произошедшее. Они заметили, что врачи лезли в окно ради спасения пациентки, которая по случайности заперла себя в палате. Журналисты попросили региональную прокуратуру проверить инцидент.

В Ростовской области загруженность коечного фонда составила 71%.

Фото и видео: Telegram / Baza

