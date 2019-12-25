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В Колпино задержали злоумышленников, срезавших телефонный кабель
Сегодня, 13:37
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В Колпино задержали злоумышленников, срезавших телефонный кабель

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Злоумышленники украли 25 метров кабеля.

Около трех часов ночи в четверг, 24 февраля, в пресс-службе Росгвардии сообщили, что в Колпино задержали двух злоумышленников, которые совершили кражу 25 метров телефонного кабеля.

Отмечается, что на охраняемом объекте сработала сигнализация, и незамедлительно прибыли к жилому многоквартирному дому на Тверской улице. На месте происшествия было установлено, что в помещение никто не проник. Однако при осмотре места обнаружилось, что дверь в подвальное помещение здания открыта. Наряд обнаружил и задержал двух человек, которые срезали провода и сложили их в сумку.

Изъят похищенный провод, кусачки, канцелярский нож и газовая горелка. Один из задержанных был неоднократно судим. 

Фото: Piter.tv

Теги: колпино, росгвардия, срезали провод
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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