В Колпино задержали злоумышленников, срезавших телефонный кабель

Злоумышленники украли 25 метров кабеля.

Около трех часов ночи в четверг, 24 февраля, в пресс-службе Росгвардии сообщили, что в Колпино задержали двух злоумышленников, которые совершили кражу 25 метров телефонного кабеля.

Отмечается, что на охраняемом объекте сработала сигнализация, и незамедлительно прибыли к жилому многоквартирному дому на Тверской улице. На месте происшествия было установлено, что в помещение никто не проник. Однако при осмотре места обнаружилось, что дверь в подвальное помещение здания открыта. Наряд обнаружил и задержал двух человек, которые срезали провода и сложили их в сумку.

Изъят похищенный провод, кусачки, канцелярский нож и газовая горелка. Один из задержанных был неоднократно судим.

Фото: Piter.tv