Unilever продала свой российский бизнес

Активы фирмы приобрела компания по производству "Дихлофоса" и уходовых средств для волос.

Британская компания Unilever завершила процесс продажи российских и белорусских активов. Покупателем стала группа "Арнест", которая принадлежит предпринимателю Алексею Сагалу. Об этом сообщила пресс-служба фирмы.

В течение последнего года мы тщательно готовили бизнес Unilever в России к возможной продаже. Эта работа была очень сложной и включала разделение IT-платформ и цепочек поставок, а также перевод брендов на кириллицу. Завершение продажи прекращает присутствие Unilever в России. Хайн Шумахер, генеральный директор Unilever

Как сообщает РБК, Unilever передала ГК "Арнест" заводы в Санкт-Петербурге, Омске, Туле и Екатеринбурге. Сумма сделки, согласно данным источника издания, оценивается в 35-40 млрд. рублей. В ФАС эту сделку одобрили еще в конце лета.

Ранее мы сообщали, что объем петербургского экспорта по итогам прошедшего года увеличился почти на 14%.

Фото: Philippe Wojazer / Reuters