Unilever продала свой российский бизнес

Британская компания Unilever завершила процесс продажи российских и белорусских активов. Покупателем стала группа "Арнест", которая принадлежит предпринимателю Алексею Сагалу. Об этом сообщила пресс-служба фирмы.
В течение последнего года мы тщательно готовили бизнес Unilever в России к возможной продаже. Эта работа была очень сложной и включала разделение IT-платформ и цепочек поставок, а также перевод брендов на кириллицу. Завершение продажи прекращает присутствие Unilever в России.
Хайн Шумахер, генеральный директор Unilever
Как сообщает РБК, Unilever передала ГК "Арнест" заводы в Санкт-Петербурге, Омске, Туле и Екатеринбурге. Сумма сделки, согласно данным источника издания, оценивается в 35-40 млрд. рублей. В ФАС эту сделку одобрили еще в конце лета.
Ранее мы сообщали, что объем петербургского экспорта по итогам прошедшего года увеличился почти на 14%.
Фото: Philippe Wojazer / Reuters
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