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В Петербурге 2 ноября ожидается усиление ветра до 15 м/с
Сегодня, 11:29
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге 2 ноября ожидается усиление ветра до 15 м/с

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В Петербурге объявлен "желтый" уровень опасности.

В Петербурге объявлен "желтый" уровень опасности из-за погодных условий. Об этом жителей и гостей Северной столицы предупредили в Смольном.

По информации Росгидрометцентра, с девяти вечера 1 ноября до девяти вечера 2 ноября на территории Петербурга объявлен "желтый" уровень опасности из-за сильного ветра до 15 м/с.

Городское правительство просит водителей и пешеходов проявлять особую осторожность.

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Фото: Piter.tv

Теги: ноябрь, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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