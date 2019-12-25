В Петербурге 2 ноября ожидается усиление ветра до 15 м/с

В Петербурге объявлен "желтый" уровень опасности.

В Петербурге объявлен "желтый" уровень опасности из-за погодных условий. Об этом жителей и гостей Северной столицы предупредили в Смольном.

По информации Росгидрометцентра, с девяти вечера 1 ноября до девяти вечера 2 ноября на территории Петербурга объявлен "желтый" уровень опасности из-за сильного ветра до 15 м/с.

Городское правительство просит водителей и пешеходов проявлять особую осторожность.

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Фото: Piter.tv