После смерти пенсионерки в пансионате под Петербургом возбуждено уголовное дело

Обвиняемой выступает 44-летняя сотрудница заведения, ей вменяют совершение преступления по статье "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей".

Прокуратура Ленинградской области объявила о возбуждении уголовного дела в связи с гибелью 93-летней женщины в одном из пансионатов Всеволожского района, специализирующемся на уходе за пожилыми людьми и инвалидами.

Обвиняемой выступает 44-летняя сотрудница заведения, ей вменяют совершение преступления по статье "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей".

Расследование установило, что женщина погибла в результате неправильного использования специального медицинского фиксирующего жилета, надеваемого для предотвращения падений с постели. Подозреваемая, не обладая необходимыми знаниями и опытом эксплуатации устройства, закрепила его слишком плотно вокруг шеи жертвы, вызвав механическое удушье.

В настоящий момент ведется ряд процессуальных действий, направленных на детальное выяснение всех деталей произошедшего. Назначены судебно-медицинские экспертизы, принимаются меры по выявлению факторов и обстоятельств, способствовавших трагическому исходу события.

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Фото: Piter.TV