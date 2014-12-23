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На Европейском проспекте в Кудрово нашли труп

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Устанавливаются обстоятельства смерти человека.

В Кудрово на асфальте очевидцы заметили тело человека. Об этом сообщили в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Инцидент произошел в воскресенье, 21 ноября. На Европейском проспекте у дома № 20/1 лежал труп. По предварительным данным, человек прыгнул с 18-го этажа дома около 12-13 часов дня. 

На место ЧП прибыли сотрудники полиции и следователи. На данный момент они устанавливают пол и личность погибшего. Обстоятельства инцидента уточняются.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Кировске вор утопил мужчину в ванной.

Видео: Мегаполис

Теги: кудрово, погиб человек, труп
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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