На Европейском проспекте в Кудрово нашли труп

Устанавливаются обстоятельства смерти человека.

В Кудрово на асфальте очевидцы заметили тело человека. Об этом сообщили в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Инцидент произошел в воскресенье, 21 ноября. На Европейском проспекте у дома № 20/1 лежал труп. По предварительным данным, человек прыгнул с 18-го этажа дома около 12-13 часов дня.

На место ЧП прибыли сотрудники полиции и следователи. На данный момент они устанавливают пол и личность погибшего. Обстоятельства инцидента уточняются.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Кировске вор утопил мужчину в ванной.

Видео: Мегаполис