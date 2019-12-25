  1. Главная
На пивоваренном заводе в Невском районе мигранта зажало конвейером
Сегодня, 9:38
Состояние мужчины врачи оценили как тяжелое.

На пивоваренной заводе в Невском районе Петербурга иностранный рабочий получил травмы груди и живота. Состояние мужчины врачи оценили как тяжелое, пишет "Фонтанка". 

Утром 11 сентября скорая помощь прибыла к производству на улице Тельмана, оттуда госпитализировали 48-летнего мигранта из Узбекистана. По предварительным данным, его зажало конвейером. 

Проверку по факту случившегося уже начали полицейские, все обстоятельства травмирования устанавливаются. 

Ранее на Piter.TV: на стройке в Московском районе на рабочего упала бочка с водой весом в тонну. В результате полученных травм он скончался на месте. 

Фото: Piter.TV

Теги: невский район, травмирование рабочего
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

