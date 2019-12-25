На пивоваренном заводе в Невском районе мигранта зажало конвейером

Состояние мужчины врачи оценили как тяжелое.

На пивоваренной заводе в Невском районе Петербурга иностранный рабочий получил травмы груди и живота. Состояние мужчины врачи оценили как тяжелое, пишет "Фонтанка".

Утром 11 сентября скорая помощь прибыла к производству на улице Тельмана, оттуда госпитализировали 48-летнего мигранта из Узбекистана. По предварительным данным, его зажало конвейером.

Проверку по факту случившегося уже начали полицейские, все обстоятельства травмирования устанавливаются.

