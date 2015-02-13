Тест: Ленобласть подключает науку к решению экологических проблем

Технология аэробного компостирования с применением разных типов бактерий для рекультивации почвы обсуждалась на онлайн встрече Комитета Ленинградской области по обращению с отходами с учеными факультета Экотехнологий ИТМО.

"Объекты накопленного вреда, бывшие полигоны и свалки требуют сегодня особого внимания и конечно для рекультивации объектов накопленного вреда и возвращения земель Ленинградской области в хозяйственный оборот должны использоваться современные разработки в области защиты окружающей среды, технологии восстановления почв, очистки воздуха", — сказала председатель комитета Ленинградской области по обращению с отходами Анастасия Кузнецова.

В арсенале недавно созданного Факультета экотехнологий ИТМО есть проекты в области технологий компостирования, биотехнология очистки от загрязнения нефтепродуктами, аэробное компостирование, технологии по переработке отходов животноводства и другие.