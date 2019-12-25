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В реке в Петергофе обнаружили тело пропавшего мужчины
Сегодня, 19:48
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В реке в Петергофе обнаружили тело пропавшего мужчины

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В настоящее время выясняются причины смерти, проводится экспертиза.

В реке, которая находится в Нижнем парке Петергофа, обнаружили труп пропавшего мужчины. Тело всплыло на поверхность водоема, пишет 78.ru 22 мая.

Последний раз погибший выходил на связь с близкими 19 числа. В настоящее время выясняются причины смерти, проводится экспертиза. 

Ранее мы сообщили о том, что в озере Толони в Ленобласти нашли тело пропавшего молодого человека 2006 года рождения. Житель деревни Стояновщина покинул дом и ушел в неизвестном направлении. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). 

В целях установления причины смерти также назначены необходимые судебные экспертизы. 

Продолжаются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Принимаются меры к установлению причин и условий, способствовавших произошедшему. 

Пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти

Фото: Piter.TV 

Теги: петергоф, тело мужчины
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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