В реке в Петергофе обнаружили тело пропавшего мужчины

В настоящее время выясняются причины смерти, проводится экспертиза.

В реке, которая находится в Нижнем парке Петергофа, обнаружили труп пропавшего мужчины. Тело всплыло на поверхность водоема, пишет 78.ru 22 мая.

Последний раз погибший выходил на связь с близкими 19 числа. В настоящее время выясняются причины смерти, проводится экспертиза.

Ранее мы сообщили о том, что в озере Толони в Ленобласти нашли тело пропавшего молодого человека 2006 года рождения. Житель деревни Стояновщина покинул дом и ушел в неизвестном направлении. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

В целях установления причины смерти также назначены необходимые судебные экспертизы.

Продолжаются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Принимаются меры к установлению причин и условий, способствовавших произошедшему. Пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти

Фото: Piter.TV