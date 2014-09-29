Стало известно, когда в Мурино и Девяткино вернут свет и воду

Филиал ПАО "Россети Ленэнерго" переводят питание на дизельные генераторы.

После полудня в воскресенье, 23 марта, часть жителей Мурино, Девяткино и Бугров столкнулись с массовым отключением электричества и воды. Без коммунальных услуг остались десятки домов на Воронцовском бульваре, улице Шувалова, Ручьевском проспекте.

Как сообщили в администрации Всеволожского района, причиной аварии стало повреждение на "Электрической подстанции Ручьи", пишет "КП-Петербург". Инцидент произошел в 12:15. Ситуацию удастся уладить после 16:00.

Отключение света и воды привело к серьезным неудобствам для жителей. Сотрудники аварийных служб оперативно приступили к устранению неполадок.

Ранее Piter.TV сообщал, что два человека погибли в пожаре под Петербургом.

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