Свалку коровьих голов обнаружили у детской площадки в Петро-Славянке

В поселке Петро-Славянка, расположенном в Колпинском районе Петербурга, обнаружены разбросанные останки коровьих голов, сообщает 78.ru.

Прохожие заметили разложившиеся части туш животных прямо вблизи мусорных контейнеров, причем головы были оставлены на близлежащем газоне рядом с площадкой для сбора бытовых отходов. Особое беспокойство местных жителей вызвало расположение неподалеку детской игровой зоны, что стало причиной обращения в соответствующие инстанции.

Граждане направили жалобы в районную администрацию, городской комитет по благоустройству и прокуратуру с требованием принять меры по устранению неприятной находки и выяснить обстоятельства произошедшего.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)