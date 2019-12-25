Суд вынес наказание мужчине, который оскорблял пассажирку автобуса из-за цвета кожи

Мужчине, оскорблявшему пассажирку автобуса из-за цвета кожи, вынесли наказание. Об этом 16 июня сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Никита Устюжанин получил 50 часов обязательных работ и 7 суток ареста. Его осудили по статьям "Возбуждение ненависти либо вражды" и "Мелкое хулиганство".

По словам подсудимого, он был пьян. Мужчина раскаялся в содеянном.

Напомним, Пассажир называл девушку "обезьяной" и "Чунга-Чангой". Блогерка Стелла записала его слова на видео и поделилась им в соцсетях, а также обратилась в полицию.

Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО