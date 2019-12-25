Мужчину приговорили к году тюрьмы за кражу телефонов под предлогом "позвонить"

Подсудимый говорил своим жертвам, что ему нужно сделать срочный звонок.

Мужчине, который открыто воровал телефоны в Петербурге, назначили наказание в виде 1 года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Об этом сообщила пресс-служба городской прокуратуры.

Александра Манжосова признали виновным по статье "Мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину". Злоумышленник просил граждан дать ему телефон для срочного звонка, а затем скрывался с мобильными с места преступления.

Прокуратура Кировского района поддержала государственное обвинение. Приговор пока не вступил в законную силу.

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