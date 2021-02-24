Петербуржец проведёт 5 лет в колонии за нападение с ножом на фельдшеров скорой

В настоящее время приговор не вступил в законную силу.

Петербуржец, напавший на двух фельдшеров скорой помощи, получил реальный срок лишения свободы. Об этом сообщила городская прокуратура.

Суд установил, что Н. 20 октября 2021 года, находясь в комнате общежития СПБ ГЭТУ "ЛЭТИ", напал на двух фельдшеров, прибывших на вызов для оказания ему помощи. Молодой человек, который находился в состоянии алкогольного опьянения, взял складной нож и пошёл навстречу сотруднице скорой. За женщину заступился ее коллега, мужчина оттолкнул потерпевшую от Н., однако последний продолжал замахиваться в ее сторону ножом и успел нанести удары. Женщина получила средний вред здоровью.

Также подсудимый ножом нанес удары сотруднику скорой по различным частям тела, в том числе по голове и задней поверхности грудной клетки. Мужчина получил тяжкий вред здоровью.

Н. вину признал. Он проведёт 5 лет в колонии общего режима. В настоящее время приговор не вступил в законную силу.

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Фото: Piter.tv