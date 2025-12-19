Петербургские спортсмены завоевали "серебро" и "бронзу" на соревнованиях по зимнему плаванию и лыжному двоеборью

Спортсмены состязались в девяти индивидуальных и трёх командных категориях в экстремальных погодных условиях в связи с влиянием циклона "Фрэнсис".

Команда Санкт-Петербурга по зимнему плаванию успешно возобновила соревновательную деятельность после рождественских каникул, приняв участие во втором этапе Кубка России сезона-2025/26, проходившего на оз. Рубское в Ивановской области.

Спортсмены состязались в девяти индивидуальных и трёх командных категориях в экстремальных погодных условиях в связи с влиянием циклона "Фрэнсис": сильнейший снегопад превратил бассейн в кашицу из льда, воды и снега с температурой не выше +0,5 °C при морозе от −4 до −9 градусов Цельсия.

Санкт-петербургские пловцы показали достойные результаты: курсант Военного института физической культуры Никита Никитин завоевал серебро на дистанции 25 м брассом, студент НГУ физкультуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта Илья Виноградов получил бронзу на дистанциях 25 и 50 м брассом.

Команды эстафет также добились высоких результатов: сборная Петербурга в лице Дениса Шилова, Алины Шиловой, Ильи Виноградова и Никиты Никитина завоевала серебро в эстафете 4х25 м брассом и бронзу в эстафете 4х25 м вольным стилем.

Руководитель федерации зимнего плавания Санкт-Петербурга Роман Каркачев обозначил дальнейший график выступлений сборной: впереди третий этап Кубка России в Уфе, традиционный турнир "Кубок Большой Невы" в Питере и финал Кубка России в Подмосковье.

Одновременно пятая стадия Кубка России по лыжному двоеборью прошла в Нижнем Тагиле. Здесь представительницы женского пола Санкт-Петербурга продемонстрировали высокий уровень подготовки: Анна Василькова завоевала серебро, а мужская команда, состоящая из Давида Ибрагимова и Николая Корина, получила бронзу.

Все награжденные спортсмены представляют Школу высшего спортивного мастерства по зимним видам спорта и спортивную школу олимпийского резерва "Трамплин" Выборгского района Петербурга.

Фото: предоставлено Федерацией зимнего плавания Санкт-Петербурга