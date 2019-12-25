Врачи раскрыли список медикаментов, из-за которых можно лишиться водительских прав

В некоторых сиропах от кашля и противовирусных препаратах, содержится некоторое количество алкоголя и даже наркотических веществ.

Некоторые автомобилисты перед поездкой на машине не рискуют пить даже квас или кефир, не говоря уже о каких-либо медикаментах. Есть перечень лекарств, которые запрещается употреблять перед тем, как сесть за руль. Не зная этого списка, можно не только попасть в ДТП, но и лишиться водительских прав. В инструкции к медикаментам говорится, можно ли после их употребления садиться за руль, поэтому стоит читать внимательно инструкции. Зачастую к "запрещенным" для водителей лекарствам относятся таблетки от депрессии и других ментальных расстройств. Об этом Autonews сообщил руководитель отдела клинической наркологии центра психиатрии и наркологии им. Сербского, доктор медицинских наук, профессор Сергей Игумнов.

Врач-невролог, заведующий вторым консультативным отделением "Медси" Изета Елоева добавила, что водителям перед вождением не стоит пить нейролептики, , антигистаминные препараты и широкий спектр обезболивающих. Все эти препараты могут оказывать воздействие на способность концентрироваться.

Также в некоторых сиропах от кашля и противовирусных препаратах, содержится некоторое количество алкоголя и даже наркотических веществ. Противовирусное средство "Амиксин" может показать положительный результат на содержание метамфетамина в организме. Также с опаской нужно относиться к препаратам, в которых есть кодеин.

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